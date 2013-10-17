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亚洲 | 2013年 10月 17日 星期四 09:32 BJT

日本已公布经济指标--2013/10/17

经济指标                      时间    最新数据       前月/前季数         下次公布时间    预估值
                                                                   据            (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)      第二季       +0.9%  r          +0.9%  r                --        --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/     9月       +0.2%             +0.4%             10月24日      0.3%
 y)                                                                                         
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/     8月       +0.8%             +0.7%             10月24日      0.7%
 y)                                                                                         
 工业生产(m/m)                      8月       -0.9%  r          +3.4%                   --        --
 失业率                             8月        4.1%              3.8%        10月28日-29日        --
 贸易收支(亿日圆)                   8月   逆差9,603        逆差10,240             10月20日        --
 所有家庭实质支出(y/y)              8月       -1.6%             +0.1%        10月28日-29日        --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选
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