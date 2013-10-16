金砖国家：10月16日股汇市收盘纵览

路透10月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月16日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.14%报1,031.27点。
中国股市：沪综指收跌1.8%，多重负面因素叠加概念板块退烧
香港股市：从近三周高位拉回并收低，青蛙王子重挫
中国汇市：人民币续创收盘新高但未破6.10关口，尾盘一波购汇增加悬念
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拉美股市：巴西股市升至四个半月新高，油企OGX 在看好现金挹注下而走升。指标Bovespa指数 上涨1.8%，报55,973.03点，收在5月底以来最高水准。
拉美汇市：拉美货币走升，美国参议院宣布达成债务协议
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南非股市：连续第五天上涨，零售销售优于预期提振Shoprite 和Woolworths Holdings 等连锁店类股。Top-40绩优股指数 升0.21%，至39,674.70点。综合指数 升0.27%，报44,418.01点。
南非汇市：南非兰特兑美元上涨，因该国零售销售数据优于预期
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印度股汇市：周三休市
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,500.250点。MSCI明晟俄罗斯指数 升0.17%至831.21点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.55%，报32.1130卢布；卢布兑欧元 升0.44%，报43.4200卢布。(完)
(整理 戴素萍 审校 李爽)