《美债周四展望》公债因债务协商进展而上涨，关注达成协议后数据面

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容未有调整)

* 10月到期国库券收益率下跌，明年2月到期国库券收益率上涨

* 长债价格上涨，因美国有望达成上调举债上限协议

* 美联储周四将买入27.5-35亿美元2020-2023年到期公债

* 财政部标售200亿美元一个月期国库券和220亿美元一年期公债

路透纽约10月16日 - 部分美国国库券收益率(殖利率)周三从五年高位回落，此前美国议员看来很可能达成协议，将举债期限延后至明年2月，尽管华盛顿边缘政策可能继续令市场承压。

在本月稍晚到期的美国国库券收益率回落，交投非常震荡，受有关华府将达成协议的报导影响，这些收益率在早盘飙升。不过，在明年2月到期的国库券收益率上涨，因上调举债上限的问题看来在明年2月将重演。

“每次上调举债上限都涉及成本，成本消化在公债中，导致公债在标售时风险溢价上升，”美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)副总参事Rob Toomey说。

上调举债上限之争和政府部份关门使经济活动减少，被视为不利经济，这为美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时可能开始缩减每月850亿美元购债计划带来更多不确定性。

多数市场人士原本预计美联储在9月会议上宣布缩减购债，但现在许多人认为要到明年美联储才会缩减购债。

“随着时间推进，对美联储缩减购债的预期被进一步延后。若在市场消化了对于美联储将缩减购债的预期，而美联储没有行动，那美联储将在何时行动呢，”加拿大帝国商业银行(CIBC)美债交易部主管Tom Tucci说。

美联储周三买入14.6亿美元2036-2043年到期公债。美联储周四将买入27.5-35亿美元2020-2023年到期公债。

指标10年期公债 价格周三上涨14/32，收益率报2.68%，低于在美联储意外公布维持购债规模不变前的3.00%。

2014年2月13日到期的国库券 收益率周三最多升至0.14%，高于周五报的0.05%。在10月24日到期国库券收益率下跌至0.26%，交投非常震荡，周三稍早最高升至0.72%。

财政部周三也标售200亿美元一个月期新国库券和220亿美元一年期公债，需求相对清淡。

上调举债上限久拖不决，令短期债券成为市场焦点，这情况罕见，交易商通常关注较长期公债。

“在我的职业生涯中，我从来没有用这么多时间来关注国库券收益率曲线，”Bank of the West及BNP Paribas Securities Corp固定收益投资总监Paul Montaquila说，“国库券交投尤如科技股一样。”

目前看来华盛顿很可能就重开政府达成协议，交易商将焦点放在政府何时可能发布因停摆而推迟公布的经济数据，包括备受关注的9月就业报告。(完)

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