《香港报摘》--经济日报10月17日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
* 头版头条：
--美股急升，因参议院传达成协议，众议院更将率先表决，以赶及于香港今日正午死綫前签署作实，令美国避免债务违约。
* 其他：
--香港银行公会在上海拜访财金官员，上海市副市长屠光绍指出，自贸区的金融目标是为了支持实体经济，令贸易及投资便利化，“不是为做金融而做金融”。
--中投国际（香港）董事长刘遵义出席论坛时称，虽然中国约有16%的国际贸易已以人民币结算，但人民币距离成为储备货币仍有很大差距。
--市场消息称，中国四大国有资产管理公司之一的信达资产将于11月初进行上市聆讯，初步计划集资约20-25亿美元，现正洽谈基础投资者，目标于12月初挂牌。
--早前有消息指港交所 旗下伦敦金属交易所（LME）或获许到上海自贸区建立仓库网络，惟LME行政总裁庄敬贤称，目前中国不容许境外商品交易所建立交收仓库网络，而中国更改规例仍然有待时日。（完）
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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