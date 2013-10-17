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亚洲 | 2013年 10月 17日 星期四 08:02 BJT

《香港报摘》--经济日报10月17日

* 头版头条：

--美股急升，因参议院传达成协议，众议院更将率先表决，以赶及于香港今日正午死綫前签署作实，令美国避免债务违约。

* 其他：

--香港银行公会在上海拜访财金官员，上海市副市长屠光绍指出，自贸区的金融目标是为了支持实体经济，令贸易及投资便利化，“不是为做金融而做金融”。

--中投国际（香港）董事长刘遵义出席论坛时称，虽然中国约有16%的国际贸易已以人民币结算，但人民币距离成为储备货币仍有很大差距。

--市场消息称，中国四大国有资产管理公司之一的信达资产将于11月初进行上市聆讯，初步计划集资约20-25亿美元，现正洽谈基础投资者，目标于12月初挂牌。

--早前有消息指港交所 旗下伦敦金属交易所（LME）或获许到上海自贸区建立仓库网络，惟LME行政总裁庄敬贤称，目前中国不容许境外商品交易所建立交收仓库网络，而中国更改规例仍然有待时日。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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