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亚洲 | 2013年 10月 17日 星期四 08:24 BJT

《全球汇市》美元兑日圆测试三周高点，市场等待美国参议院债务协议投票

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3517      1.3534       -0.13       +2.45      1.3194
 美元/日圆                            98.88       98.76       +0.12      +14.00       86.74
 欧元/日圆                           133.68      133.66       +0.01      +16.79      114.46
 美元/瑞郎                           0.9142      0.9132       +0.11       -0.14      0.9155
 英镑/美元                           1.5943      1.5948       -0.03       -1.90      1.6251
 美元/加元                           1.0326      1.0326       +0.00       +4.08      0.9921
 澳元/美元                           0.9537      0.9551       -0.15       -8.24      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8418      0.8423       -0.06       +1.63      0.8283
 澳元/日圆                           94.330      94.330       +0.00       +4.66      90.130
 新西兰元/日圆                       83.240      83.190       +0.06      -40.89     140.820
 英镑/日圆                           157.68      157.50       +0.11      +11.97      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1324      1.1330       -0.05       -9.70      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
    (完)
         
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 (编译 李爽  审校 张涛)
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