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亚洲 | 2013年 10月 17日 星期四 08:10 BJT

中国个股：招商证券拟定增募资至多120亿元补充资本，大股东参与认购

路透上海10月17日 - 中国大型券商--招商证券股份有限公司 周四刊登公告称，拟定向增发股份，计划募集不超过120亿元人民币资金以补充公司资本金和营运资金，大股东将认购近一半定增股份，以保持其股比不被摊薄。

公告显示，招商证券计划向不超过十名投资者发行不超过11.2亿A股，发行价格不低于10.71元，其中公司大股东深圳市集盛投资公司拟认购不低于45.88%的定增股份。

招商证券实际控制人为招商局集团，后者通过子公司集盛投资、招融投资等共间接持有招商证券45.88%股份。

2012年底招商证券净资本为156亿元，在业内第六位，与排名前两位的中信证券 和海通证券 相差逾200亿元。公告称，目前净资本水平制约着招商证券创新业务发展，通过再融资增加净资本已迫在眉睫。

本次募资投向包括加大创新业务投入，如扩大融资融券业务规模、扩大股票质押式回购业务规模、提高创新型自营投资业务规模、加大对直接子公司资本金投入；同时亦增加对香港子公司的资本投入，加快公司业务国际化进程。

招商证券周四因筹划定向增发事宜而临时停牌，周三收报11.30元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯999)
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