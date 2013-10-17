中国个股：招商证券拟定增募资至多120亿元补充资本，大股东参与认购

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透上海10月17日 - 中国大型券商--招商证券股份有限公司 周四刊登公告称，拟定向增发股份，计划募集不超过120亿元人民币资金以补充公司资本金和营运资金，大股东将认购近一半定增股份，以保持其股比不被摊薄。
公告显示，招商证券计划向不超过十名投资者发行不超过11.2亿A股，发行价格不低于10.71元，其中公司大股东深圳市集盛投资公司拟认购不低于45.88%的定增股份。
招商证券实际控制人为招商局集团，后者通过子公司集盛投资、招融投资等共间接持有招商证券45.88%股份。
2012年底招商证券净资本为156亿元，在业内第六位，与排名前两位的中信证券 和海通证券 相差逾200亿元。公告称，目前净资本水平制约着招商证券创新业务发展，通过再融资增加净资本已迫在眉睫。
本次募资投向包括加大创新业务投入，如扩大融资融券业务规模、扩大股票质押式回购业务规模、提高创新型自营投资业务规模、加大对直接子公司资本金投入；同时亦增加对香港子公司的资本投入，加快公司业务国际化进程。
招商证券周四因筹划定向增发事宜而临时停牌，周三收报11.30元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯999)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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