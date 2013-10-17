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亚洲 | 2013年 10月 17日 星期四 08:13 BJT

《中国报摘》--中国证券报10月17日

* 头版头条:

--据悉，由中国国家发改委和环保部等部委牵头制定的国家生态红线管控政策措施和生态红线管理法规将出台。业内人士称，以大气、水和土壤污染防治为核心的环保产业有望开启快速发展周期。

* 其他:

--证监会上市一部主任欧阳泽华日前表示，推动并购重组领域改革措施方面，将有由串行审批改为并行审批；丰富与完善并购重组支付工具；进一步取消部分行政许可项目；企业和市场可自主选择多个时间窗口，调整增加股份定价弹性等。

--国土资源部数据显示，前三季度全国住宅用地供应9.17万公顷，同比增加28.4%，远超近五年同期6.29万公顷的均值。

--继阿里巴巴涉足小额贷款公司之后，京东商城和百度 两家大型互联网公司均正在设立实体小额贷款公司，两者申请均已通过前置审批流程。

--阿里巴巴小微国内事业部总裁樊治铭表示，旗下支付宝推出的余额宝开户用户已超过1,600万，累计申购超过1,300亿元人民币。业内人士预计，目前余额宝规模大概500-800亿元左右。

--国家能源局新能源和可再生能源司副司长史立山透露，促进风电产业健康发展的若干意见已上报待批。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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