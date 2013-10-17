《中国报摘》--中国证券报10月17日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
* 头版头条:
--据悉，由中国国家发改委和环保部等部委牵头制定的国家生态红线管控政策措施和生态红线管理法规将出台。业内人士称，以大气、水和土壤污染防治为核心的环保产业有望开启快速发展周期。
* 其他:
--证监会上市一部主任欧阳泽华日前表示，推动并购重组领域改革措施方面，将有由串行审批改为并行审批；丰富与完善并购重组支付工具；进一步取消部分行政许可项目；企业和市场可自主选择多个时间窗口，调整增加股份定价弹性等。
--国土资源部数据显示，前三季度全国住宅用地供应9.17万公顷，同比增加28.4%，远超近五年同期6.29万公顷的均值。
--继阿里巴巴涉足小额贷款公司之后，京东商城和百度 两家大型互联网公司均正在设立实体小额贷款公司，两者申请均已通过前置审批流程。
--阿里巴巴小微国内事业部总裁樊治铭表示，旗下支付宝推出的余额宝开户用户已超过1,600万，累计申购超过1,300亿元人民币。业内人士预计，目前余额宝规模大概500-800亿元左右。
--国家能源局新能源和可再生能源司副司长史立山透露，促进风电产业健康发展的若干意见已上报待批。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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