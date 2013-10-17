中国证券：证监会正推动并购重组领域改革，丰富并购重组支付工具

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京10月17日 - 中国证券监督管理委员会上市一部主任欧阳泽华近日指出，证监会正积极推动并购重组领域改革，在改变行政审批方式、丰富并购重组支付工具、允许企业自主选择时间窗口、增加股份定价弹性等方面，争取有所突破。
据中国证券报周四报导，欧阳泽华认为目前企业并购重组存在几大障碍：一是面临跨区域、跨所有制企业重组的“两跨难题”；二是现行的税收政策对并购重组支持不足；三是各部门串行审批方式，严重影响审核效率；四是金融支持力度不到位，信贷资金支持并购融资的比重较低；
另外，中介机构在并购融资领域的撮合能力有待提高；对不少企业而言，推动并购重组动力依然不强，企业推进并购重组成本颇高。他说，上述问题并非证监会一己之力能够解决，需要各个部门包括自律组织的通力合作。
他表示，证监会正在推动并购重组领域改革，具体包括串行审批改为并行审批，降低并购重组时间成本；丰富与完善并购重组支付工具；进一步取消部分行政许可项目，扩大对外公示范围，最终实现审核过程信息全公开；企业和市场可自主选择多个时间窗口，调整增加股份定价弹性；加大行政责任追究力度。
中国上市公司协会会长陈清泰亦表示，并购重组是典型的市场配置资源的领域，是经济效率提升的重要载体。政府的重要责任就是创建好并购重组的生态环境。创造好的并购重组的社会基础设施。
他亦建议，要放松行政审批，可实行类似“负面清单”式的并购审批制度；拓宽并购的融资渠道和支付方式；清理并购重组税收，合理减轻税赋；消除跨区域、跨所有制的并购和重组障碍等。（完） (发稿 张晓翀／林琦；审校 黄凯)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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