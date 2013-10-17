《焦点》欧洲央行要测试银行业抗压能力，自己也面临考验

**坏账问题可能突出**

银行是否归欧央行直接监管，将基于年底的资产负债表规模，届时这种银行可能会更多。各国监管机构将继续负责较小型的银行，不过必要时欧洲央行可以干预。

为了避免银行像之前几次的测试，拿地方惯例为由隐瞒业务状况，欧洲银行业管理局将给对坏帐给出单一的定义。

单一的定义将使投资者更容易对不同国家的银行进行比较。

评估将侧重各个国家属“问题领域”的贷款，在某些市场关注像船运、商业不动产及抵押贷款等领域。以德国为例，像德国商业银行、HSH Nordbank和NordLB等银行，船运曝险部位偏高。对西班牙、意大利及葡萄牙的银行来说，不动产领域则更值得注意。

银行必需展示，它们是否已将贷款正确地分门别类，并是否提拨了足够现金来应对可能无法偿还的债务。欧元区此前的经济衰退，已造成许多家庭和企业无力还贷。

银行的资本基础可能会根据巴塞尔III标准来评测，这意谓着资本至少须是风险加权资产的7%，此外那些自身体质状况可能影响整个银行体系的银行，还必须持有附加资本。

一个关键问题是如何对待银行持有的主权债，此前德国央行推动更精确反映不同国家主权债所附带的不同风险程度。