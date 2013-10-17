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亚洲 | 2013年 10月 17日 星期四 09:10 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月17日

*工商时报：

--行政院长江宜桦昨天视察桃园航空城表示，航空城是台湾要立足于下个世纪的重要指标，并成为世界进入东亚的枢纽，要求行政团队务必坚定目标，不能延宕。产业专用区明年初启动招商。

--立院迟不批准两岸服贸协议，导致两岸货贸协议谈判进展缓慢。经济部长张家祝昨日表示，两岸已经过三回合谈判，速度不如预期；我争取面板、汽车、石化与工具机等四大产业至大陆零关税，与大陆谈判亦僵持不进。

--寿险获利吃下大补丸。依国内前五大寿险公司公布的1-9月获利，包括国泰人寿、新光人寿、南山人寿、中国人寿等，前三季税后共获利近572亿台币，较去年同期成长88%；主要是大型寿险收到的现金股利就逾300亿台币，且可认列近200亿台币不动产增值利益，获利有如吃大补丸。

*经济日报：

--受到利变型年金与投资型保单销售畅旺影响，整体寿险业前九月初年保费(FYP)收入7,702亿元，较去年同期衰退幅度缩小至18%，比较个别公司9月情况，富邦人寿稳居第一，中国人寿 与三商美邦人寿则逆势成长。

--金管会主委曾铭宗昨日表示，将在年底前完成相关规定修改，取消股票面额10元下限规定，让企业筹资更有弹性。新制最快明年1月上路，这是国内股票市场重大变革，金管会将加强对投资人宣导。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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