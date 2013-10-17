《香港报摘》--信报10月17日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
* 头版头条：
--香港电视 主席王维基公开抨击政府审批免费电视牌照黑箱作业，将考虑提出司法覆核。
* 其他：
--据农业银行的研究报告预测，以重庆银行集资净额28-37亿元人民币计算，今年预测市帐率0.8-0.9倍。
--就资金在上海自贸区内及区外的管理问题，金管局总裁陈德霖率领银行公会访问上海时指出，中国央行进行相关制订的具体安排，惟暂未得悉细节出台的时间表。
--国际货币基金会（IMF）撰文力撑香港联系汇率制度，指它已经成为香港金融体系“定心丸”，多年来的贡献应该获得赞赏。
--凯升控股 已经就潜在的股本融资委任投资银行，并拟于周四的股东特别大会后不久进行以先旧后新方式的配股集资。（完）
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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