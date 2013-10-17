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亚洲 | 2013年 10月 17日 星期四 08:20 BJT

《香港报摘》--信报10月17日

* 头版头条：

--香港电视 主席王维基公开抨击政府审批免费电视牌照黑箱作业，将考虑提出司法覆核。

* 其他：

--据农业银行的研究报告预测，以重庆银行集资净额28-37亿元人民币计算，今年预测市帐率0.8-0.9倍。

--就资金在上海自贸区内及区外的管理问题，金管局总裁陈德霖率领银行公会访问上海时指出，中国央行进行相关制订的具体安排，惟暂未得悉细节出台的时间表。

--国际货币基金会（IMF）撰文力撑香港联系汇率制度，指它已经成为香港金融体系“定心丸”，多年来的贡献应该获得赞赏。

--凯升控股 已经就潜在的股本融资委任投资银行，并拟于周四的股东特别大会后不久进行以先旧后新方式的配股集资。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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