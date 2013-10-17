《新兴市场重要经济事件预告》--10月17日-10月24日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
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10月17日(四)
日内瓦--央行双边技术援助与能力建构项目在Graduate Institute举行第一届年会(至10月18日)。
布达佩斯--2013年布达佩斯经济论坛。匈牙利央行常务董事Daniel Palotai将发表演讲。
都柏林--全球税务政策会议(至10月18日)。爱尔兰财长Michael Noonan、经济合作暨发展组织税务政策与管理主管Pascal Saint-Amans和国际货币基金组织(IMF)财政事务部主管Carlo Cottarelli与会。
柏林--透明国际组织公布一项关于新兴市场国家清廉程度的报告。
圣地亚哥--智利央行举行议息会议。
巴西利亚--巴西央行公布10月利率制定会议的记录。
布拉格--捷克央行管委会召开常规周会。会议没有讨论货币政策议程。
维尔纽斯--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁在各国议会联盟大会就银行业联盟和金融一体化发表讲话。
10月18日(五)
孟买--印度央行总裁拉詹将会见经济学家和分析师，进行制定政策前的磋商(0530)。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行议息会议。
10月20日(日)
吉隆坡--30周年会议：进一步推动金融一体化与金融稳定和第三届东南亚央行研究和培训中心(SEACEN)与拉丁美洲货币研究中心(CEMLA)主办会议，韩国央行总裁金仲秀将参加。
10月21日(一)
暂无重要经济事件公布。
10月22日(二)
暂无重要经济事件公布。
10月23日(三)
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议。
10月24日(四)
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策委员会会议。
金边--亚洲开发银行将在柬埔寨推出亚洲经济一体化监测。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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