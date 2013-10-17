中港个股：中石油印尼公司前总经理受到中国政府调查--消息人士

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透香港/北京10月16日 - 消息人士称，中国政府正在调查中国石油天然气股份有限公司 的印尼分支的前主管。就在几周之前，当局刚刚宣布对该公司的另一名前高官展开腐败调查。
三位了解情况的中国石油行业消息人士对路透称，中石油几周前将印尼公司总经理魏志刚调离，因其受到中国政府的正式调查，但未透露调查的详细情况。
中石油发言人毛泽峰称，他对关于魏志刚的任何调查并不知情。路透未能联系到魏志刚发表评论。
“印尼业务的前总经理正在接受调查，”一名消息人士称，“他已经被调离总经理岗位。”该消息人士因为情况敏感而不愿具名。
另一名消息人士补充道，“魏志刚已被调离岗位，他的接替者已经赴印尼。”
三位消息人士称，新任印尼公司总经理薛良清原为中石油国际勘探与生产部门的首席地质学家。
印尼能源监管机构SKKMigas对路透称，魏志刚必须离开，因为他的签证延期次数过多。
SKKMigas发言人Elan Biantoro表示，该机构已经知道中石油任命薛良清为印尼公司新任总经理。
中石油印尼部门的一名公司沟通经理称，她不能立刻发表评论。(完)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选