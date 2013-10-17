《香港重要政经日程》--10月17日-10月25日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
==================今日重要政经消息==================
10月17日（周四）
--09:30 特首梁振英出席立法会答问大会。
--14:30 摩根大通资产管理公布最近投资者信心指数。
--16:30 香港7-9月失业率。
--16:30 香港8月对外商品贸易量及价格统计。
==================近期重要政经消息==================
10月18日（周五）
-- IGG 首日挂牌。
-- 伦敦市市长Boris Johnson于英商会午餐会致辞。
--16:00 川盟金融 记者会。
10月21日（周一）
--16:30 香港9月消费物价指数（CPI）。
-- 霭华押业信贷 公布六个月业绩。
10月22日（周二）
-- 中国海外 公布第三季业绩。
-- 华能国际电力 公布第三季业绩。
-- 中芯国际 公布季度业绩。
-- 中兴通讯 公布第三季业绩。
10月24日（周四）
-- 公布9月份进出口数字。
-- 中国联通 公布第三季业绩。
-- 长城汽车 公布第三季业绩。
-- 紫金矿业 公布第三季业绩。
--10:00 中国建设银行 在中国举行特别股东大会。
*10月25日（周五）
-- 中国人寿 公布第三季业绩。
-- 中国平安 公布第三季业绩。
-- 中煤能源 公布第三季业绩。
-- 中海油田服务 公布第三季业绩。
-- 中国神华 公布第三季业绩。
-- 中国南车 公布第三季业绩。
-- 永利澳门 公布第三季业绩。
-- 上海医药 公布第三季业绩。
*10月27日（周日）
-- 中国建设银行 公布第三季业绩。
-- 兖州煤业 公布第三季业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 雷美珍)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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