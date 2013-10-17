《全球重要经济事件一览表》--10月17日-10月24日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透10月17日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
10月17日(四)
华盛顿--德国央行理事Andreas Dombret在彼得森学院发表题为“解决欧洲主权债务危机的思维方式”的讲话。
法兰克福--欧洲央行管委会会议，没有宣布利率决议计划。
都柏林--全球税务政策会议(至10月18日)。
纽约--达拉斯联储总裁费希尔在纽约经济俱乐部发表讲话。
美国麦迪逊--芝加哥联储总裁埃文斯在威斯康星房地产和经济前景会议上，就当其经济形势和货币政策发表讲话(1645)
布鲁塞尔--欧洲资本市场协会(European Capital Markets Institute)年度会议。
美国巴特--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在该联储海伦娜分行年会上发表题为“考验时期”的讲话(1845)
德国乌尔姆--德国央行理事Rudolf Boehmler发表讲话，题为“德国央行：动荡时期掌控稳定性”
美国俄克拉荷马市--堪萨斯联储总裁乔治在俄克拉荷马市商业和社区领袖午餐会上，就美国经济发表讲话(1745)
维尔纽斯--欧洲央行管理委员会委员利卡宁就银行业联盟和金融一体化发表讲话
10月18日(五)
芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在金融管理协会国际年度午餐会，就当前经济状况以及货币政策发表讲话(1800)。
华盛顿--纽约联储总裁杜德利发表题为“解决方案不是灵丹妙药”的讲话(1940)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛发表演讲(1700)。
华盛顿--里奇蒙联储总裁拉克尔发表讲话(1200)。
波士顿--美联储理事史坦就“解决金融失衡的途径”发表讲话(2030)
维也纳--欧央行管委会委员诺沃特尼在企业展会上发表讲话。
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲英国商会午餐会发表讲话(0100)
东京--日本央行总裁黑田东彦在信托联盟年会上发表演讲(0635)
东京--日本央行副总裁岩田规久男在中央大学经济研究中心成立50周年研讨会上发表讲话(0600)
10月19日(六)
芬兰拉彭兰塔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩将在企业家精神研讨会上发表讲话(1500)
10月21日(一)
东京--日本央行召开分支机构经理季度会议，公布地区经济报告。日本央行总裁黑田东彦将发表讲话。
马德里--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)就“西班牙在欧洲和世界的未来”主题进行圆桌讨论。西班牙央行总裁林德将发表讲话。
巴黎--欧洲央行执委科尔在欧洲央行及法国央行主办的支付会议发表演讲(0500)。
维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼和拉脱维亚央行总裁Iimars Rimsevics发表演讲(0930)。
10月22日(二)
伦敦--英国央行副总裁宾恩在商业经济学家协会年会上致词(0810)。
10月23日(三)
渥太华--加拿大央行公布货币政策报告并宣布利率决定
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至10月24日)
10月24日(四)
伦敦--英国央行货币政策委员会委员威尔和前新西兰央行董事局主席Arthur Grimes参与外汇制度的专题讨论(1730)
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决议
奥斯陆--挪威央行政策制定执委会召开议息会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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