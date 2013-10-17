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亚洲 | 2013年 10月 17日 星期四 08:39 BJT

全球金市：金价少有变动，等待美国国会协议最后结果

10月市场对美国金币的需求大涨，一反最近的销售疲势。由于金价跌破1,300美元，金币受到逢低吸纳买盘的提振，且因美国预算僵局出现一些避险买盘。

加拿大矿企Kinross Gold Corp 执行长对路透表示，无论金价涨多高，该公司都会维持非洲毛里塔尼亚的大型扩张项目暂停至2015年，因其目前计划节约，而不是支出。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周三其黄金持仓量减少3.6吨，至885.53吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红; 审校 王兴亚)
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