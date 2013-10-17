《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月17日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透香港10月17日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。（1美元=7.7544港元 ） 美股道琼工业指数 周三收高205.82点，或1.36%，报15,373.83点。因此前参议院领袖表示，他们就 重开联邦政府及上调举债上限达成协议，这能避免美国出现债务违约。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 207.890 1.45 9729 16.121 0.75 中国铝业 9.130 0.00 19122 2.832 1.14 中国移动 54.590 0.04 198234 84.663 0.49 中国人寿 40.020 0.23 57036 20.689 0.19 中石油 118.080 2.21 30718 9.156 0.84 中石化 80.350 0.30 14132 6.231 0.49 汇丰控股 54.850 0.27 374992 85.066 0.20 中电信 51.990 0.46 15297 4.032 0.54 中国联通 16.490 -0.84 192830 12.787 -0.10 兖州煤业 9.870 0.51 64164 7.654 0.44 华能国际 41.250 0.05 6795 7.997 0.46 南方航空 19.450 1.30 4723 3.016 0.55 东方航空 18.120 4.38 8548 1.405 -49.82 中芯国际 3.970 1.53 30190 0.616 2.62（完）
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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