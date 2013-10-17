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亚洲 | 2013年 10月 17日 星期四 08:30 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月17日

路透香港10月17日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。（1美元=7.7544港元      ）
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周三收高205.82点，或1.36%，报15,373.83点。因此前参议院领袖表示，他们就
 重开联邦政府及上调举债上限达成协议，这能避免美国出现债务违约。               
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       207.890    1.45       9729            16.121       0.75
 中国铝业                       9.130    0.00      19122             2.832       1.14
 中国移动                      54.590    0.04     198234            84.663       0.49
 中国人寿                      40.020    0.23      57036            20.689       0.19
 中石油                       118.080    2.21      30718             9.156       0.84
 中石化                        80.350    0.30      14132             6.231       0.49
 汇丰控股                      54.850    0.27     374992            85.066       0.20
 中电信                        51.990    0.46      15297             4.032       0.54
 中国联通                      16.490   -0.84     192830            12.787      -0.10
 兖州煤业                       9.870    0.51      64164             7.654       0.44
 华能国际                      41.250    0.05       6795             7.997       0.46
 南方航空                      19.450    1.30       4723             3.016       0.55
 东方航空                      18.120    4.38       8548             1.405     -49.82
 中芯国际                       3.970    1.53      30190             0.616       2.62（完）
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