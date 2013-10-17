中国房地产：前三季住宅用地供应同比增近30%，远超近五年同期均值--国土部

* 前三季全国住宅用地供应远超近五年同期均值

* 保障安居工程用地已提前全部落实

* 预计一线和部分二线城市供应会继续加大

* 明年上半年预计有相当数量住房供给入市

路透北京10月17日 - 中国国土资源部公布，前三季度全国住宅用地供应远超近五年同期均值，同比增近30%，其中保障性安居工程用地已经提前全部落实；预计一线和部分热点二线城市供应力度将会继续加大。

国土资源部网站周三报导并称，明年上半年预计将有相当数量的已供土地会形成有效供给，有助于稳定当前房屋和土地市场预期。

国土部数据显示，前三季度全国住宅用地供应9.17万公顷，同比增加28.4%，远超近五年同期均值6.29万公顷；其中，商品住宅用地供应7.13万公顷，同比增加37.3%，也超过了近五年同期均值。

而随着中央保障性安居工程建设任务分解落实以及棚户区改造力度加大，4月份以来住宅用地中保障性住房用地占比始终保持在20%以上。国土部称，截止到9月底，今年中央下达633万套保障性安居工程任务所需用地已全部落实，实现了应保尽保。

具体到重点监测的70个大中城市来看，前三季度住宅用地供应3.48万公顷，同比增加32.7%，增幅高于全国平均水平4.3个百分点；70个城市中，住宅用地同比增加的有47个，同比减少的有23个。

若分城市看，一、二、三线城市前三季度住宅用地供应同比分别增加52.4%、30.1%、35.2%。“从近期重点城市出让公告看，推地力度仍保持2位数以上的增速，加之最近国土资源部已要求重点城市要增加供地，预计一线和部分热点二线城市供应力度将会继续加大，”报导称。

而与去年前低后高的市场发展态势有所不同，今年房地产市场景气一直维持在高位。目前房地产用地、住宅用地供应量已超前五年平均水平，7、8、9月全国房地产公告量连续增加，“预计四季度房地产和住宅用地供应量会继续增长，”国土部指出。

与此同时，截至9月底，全国未竣工住宅用地超过40万公顷，比年初增加9.3%。在建住宅用地约27.6万公顷，比年初增加5%，已供土地正逐步进入开发建设阶段。

“按照正常开发周期，预计明年上半年将有相当数量的已供土地会形成有效供给，不仅能够有效稳定当前房屋和土地市场预期，还有助于保证后市住房持续有效供给，”报导称。

四个一线城市北(京)上(海)广(州)深(圳)前三季度住宅用地供应量已接近或超出过去5年平均水平，四季度将继续增加土地供应。具体来看，北京市前三季度在土地交易市场共推出住宅用地835公顷，其中商品住宅用地供应589公顷，同比增长128%，接近过去五年年均供应量的九成；上海市前三季度供应住宅用地789公顷，同比增加37.7%，较前五年平均供应量增加6.2%。

中国指数研究院本月初公布数据显示，9月百城新建住宅均价连续16个月环比上升，同比升幅亦较上月扩大；重点城市未来房价上涨压力仍较大，需警惕未来调控政策升级风险。