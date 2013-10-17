互联网产业：京东与百度拟设小贷公司，互联网巨头集体进军传统金融--报载

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透上海10月17日 - 中国证券报周四报导称，两家大型互联网公司，京东商城和百度 均正在设立实体小额贷款公司，两家公司的申请均已通过前置审批流程，意味着它们将与阿里巴巴集团、苏宁云商在小贷方面展开正面竞争。
“目前仅是完成前置审批程序，后续还有注册等程序要走，因此尚无法预期上述小贷公司何时正式成立并开展相关业务。”报导引述京东商城方面表示。据悉，其小额贷款公司的服务对象主要是京东的供应商(自营)及卖家(开放平台)。
京东方面并称，小贷公司成立后，将配合公司整体战略，致力于以更低的成本、更快捷的程序为合作伙伴提供更好的融资服务，京东仍将与包括银行在内的诸多金融机构开展广泛密切的合作。
报导并援引百度方面指出，目前其小贷公司正在筹备过程中，注册资本为2亿元人民币，服务对象优先考虑百度推广的现有老客户，重点扶持小微企业。公司于今年第二季度递交申请，已经取得贷款业务资质。
在此之前，苏宁去年12月已斥资3亿元发起设立重庆苏宁小额贷款有限公司，在苏宁的基础金融布局中，小贷公司、第三方支付公司均主要围绕供应链融资；最早则是阿里巴巴，其不仅已设立两家小贷公司，目前阿里巴巴小贷在市场份额上已经取得了一定的优势。
报导援引业内人士分析指出，小贷公司是互联网巨头切入传统金融的开始，随着其平台上商家的成长，互联网公司可能将申请民营银行牌照，事实上，苏宁银行已经在筹备过程中。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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