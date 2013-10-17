《中国报摘》--其他报纸重要消息10月17日

**上海证券报**

--中国证券投资基金业协会会长孙杰表示，基金法修订后，行业配套政策已经颁布或正在制订，搭建的大资产管理行业基本制度框架包括：私募基金纳入统一监管，基金管理公司可以通过设立子公司从事专项资产管理业务等。

--7月底以来的全国地方性债务审计近日有望接近尾声。业内人士预计，此次债务规模高于2010年的10.7万亿元人民币人。

--华电国际 称，拟以每股3.12元的价格，向控股股东华电集团定向增发11.5亿股，募集资金35.88亿元。增发完成后，控股股东占公司股权比例将由44.19%上升为51.72%。

**证券时报**

--9月份居民消费价格指数(CPI)同比超预期上涨3.1%，通胀卷土重来担忧有所增加。国家发改委价格司副司长周望军表示，今年CPI同比涨幅控制在3%没有问题，明年物价也可以保持在温和控制区间。

--继重庆银行放弃在A股首次公开发行(IPO)后，证监会最新公布的IPO申报企业基本信息情况显示，徽商银行也已进入中止审查状态，并全力以赴争取发行H股并在香港上市。

--银行日前正式开始发行理财资管产品，这对利用通道业务做大资管规模的券商来说，无异于釜底抽薪。业界预测，那些严重依赖通道业务冲规模的激进券商，明年资管规模将至少缩水50%。

--最新公布的环渤海动力煤价格指数显示，发热量5,500大卡/千克动力煤综合平均价格上涨了1元/吨，报531元/吨，这是自2012年11月7日以来出现的首次上涨。

**第一财经日报**

--央行上海总部数据显示，今年前三季度上海个人住房贷款增加606亿元，同比多增514.8亿元。央行报告解读称，这是受到房地产市场预期和刚需集中释放等因素的影响。

**21世纪经济报 道**

--据悉，瑞穗实业银行(中国)有限公司增资30亿元已获银监会批准。增资完成后，其注册资本达95亿元，资本金规模仅次于汇丰中国、渣打中国，在外资行中排名第三。

--10月份，几乎所有的地产分析师都上调了万科 2013年销售业绩的预测，普遍在1,800亿元左右，乐观者更预判万科今年销售将达2,000亿。同时万科的拿地金额也创下历史新高，目前权益买地额已达700亿。

**人民日报**

--上海轨道交通11号线北段延伸工程花桥段周三(16日)开通试运营，该线路可从江苏省昆山市搭乘地铁直达上海市区，这是中国首条跨省市地铁线路。

**金融时报**

--中国平安 旗下创新型子公司--平安好车首批五家分公司在上海、苏州、南京、宁波和温州正式成立，预计到2014年底，将完成全国26家分公司布点。这意味着平安集团互联网金融正式切入汽车电子商务市场。

**东方早报**

--南京市政府发布生态文明建设规划，明确提出要研究制定机动车总量控制政策，适时出台机动车限购调控措施。(完)