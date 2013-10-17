《中国报摘》--其他报纸重要消息10月17日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
**上海证券报**
--中国证券投资基金业协会会长孙杰表示，基金法修订后，行业配套政策已经颁布或正在制订，搭建的大资产管理行业基本制度框架包括：私募基金纳入统一监管，基金管理公司可以通过设立子公司从事专项资产管理业务等。
--7月底以来的全国地方性债务审计近日有望接近尾声。业内人士预计，此次债务规模高于2010年的10.7万亿元人民币人。
--华电国际 称，拟以每股3.12元的价格，向控股股东华电集团定向增发11.5亿股，募集资金35.88亿元。增发完成后，控股股东占公司股权比例将由44.19%上升为51.72%。
**证券时报**
--9月份居民消费价格指数(CPI)同比超预期上涨3.1%，通胀卷土重来担忧有所增加。国家发改委价格司副司长周望军表示，今年CPI同比涨幅控制在3%没有问题，明年物价也可以保持在温和控制区间。
--继重庆银行放弃在A股首次公开发行(IPO)后，证监会最新公布的IPO申报企业基本信息情况显示，徽商银行也已进入中止审查状态，并全力以赴争取发行H股并在香港上市。
--银行日前正式开始发行理财资管产品，这对利用通道业务做大资管规模的券商来说，无异于釜底抽薪。业界预测，那些严重依赖通道业务冲规模的激进券商，明年资管规模将至少缩水50%。
--最新公布的环渤海动力煤价格指数显示，发热量5,500大卡/千克动力煤综合平均价格上涨了1元/吨，报531元/吨，这是自2012年11月7日以来出现的首次上涨。
**第一财经日报**
--央行上海总部数据显示，今年前三季度上海个人住房贷款增加606亿元，同比多增514.8亿元。央行报告解读称，这是受到房地产市场预期和刚需集中释放等因素的影响。
**21世纪经济报 道**
--据悉，瑞穗实业银行(中国)有限公司增资30亿元已获银监会批准。增资完成后，其注册资本达95亿元，资本金规模仅次于汇丰中国、渣打中国，在外资行中排名第三。
--10月份，几乎所有的地产分析师都上调了万科 2013年销售业绩的预测，普遍在1,800亿元左右，乐观者更预判万科今年销售将达2,000亿。同时万科的拿地金额也创下历史新高，目前权益买地额已达700亿。
**人民日报**
--上海轨道交通11号线北段延伸工程花桥段周三(16日)开通试运营，该线路可从江苏省昆山市搭乘地铁直达上海市区，这是中国首条跨省市地铁线路。
**金融时报**
--中国平安 旗下创新型子公司--平安好车首批五家分公司在上海、苏州、南京、宁波和温州正式成立，预计到2014年底，将完成全国26家分公司布点。这意味着平安集团互联网金融正式切入汽车电子商务市场。
**东方早报**
--南京市政府发布生态文明建设规划，明确提出要研究制定机动车总量控制政策，适时出台机动车限购调控措施。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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