国际油市：美国原油在102美元上方持稳，华府接近达成债务协议

0027GMT时，美国原油期货 跌0.16美元至102.13美元，周三时上涨1.08美元。

布兰特原油期货 下跌0.10美元至110.49美元。

美国达成协议只是提供了一个暂时的解决方案，并未解决共和党和民主党存在分歧的支出和赤字等根本性问题。协议规定将继续向政府拨款直到1月15日，所以美国人在明年初有可能再次看到政府关门。

石油是周三主要大宗商品中唯一有良好表现的品种。许多分析师表示，美国债务违约对全球经济将是大灾难，但他们认为这样的可能性微乎其微。

消息人士称，中国政府正在调查中国石油天然气股份有限公司 的印尼分支的前主管。就在几周之前，当局刚刚宣布对该公司的另一名前高官展开腐败调查。

伊拉克主管能源事务的副总理Hussain Al-Shahristani周三表示，中国2014年寻求每日从伊拉克进口85万桶原油。

国际能源署(IEA)周三表示，美国油气产量提升以及能源效率提高，藉此到2020年底美国石油进口可比两年前水准下降一半。 (完)

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