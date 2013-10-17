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亚洲 | 2013年 10月 17日 星期四 08:49 BJT

台湾金融：取消股票最低面额10台币限制，年底前完成修法

路透台北10月17日 - 台湾行政院周三稍晚指出，经中小企业业者的建议且研议之后，金管会决定取消行之有年的最低股票面额10台币限制，将在12月底前完成修正相关法规。

行政院长及旗下各部会包括金管会等首长，昨日与中小企业主茶叙，会中业者对行政院提出的建议，包括取消股票面额的限制，获金管会正面的回应。未来一旦放宽，预料有助中小企业、新创企业的上市柜筹资。

此外，金管会主委曾铭宗也表示，〞企业债权债务协商案件自律规范〞将于今年底到期，中小企业主反映希望能够延长至明年6月底，目前金管会正与银行公会沟通，并且同意延长半年。至于期货业者建议扩大发展空间，金管会也正逐渐落实中。

不过，本地报纸也引述金管会官员特别指出，由次目前常被投资人拿来评估获利能力指标EPS(每股纯益)，就牵涉到流通股票面额10台币这数字，这也是因为基础一致才让EPS更具参考价值，若一旦修改，投资人可能必须有一段时间适应。 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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