台湾金融：取消股票最低面额10台币限制，年底前完成修法

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透台北10月17日 - 台湾行政院周三稍晚指出，经中小企业业者的建议且研议之后，金管会决定取消行之有年的最低股票面额10台币限制，将在12月底前完成修正相关法规。
行政院长及旗下各部会包括金管会等首长，昨日与中小企业主茶叙，会中业者对行政院提出的建议，包括取消股票面额的限制，获金管会正面的回应。未来一旦放宽，预料有助中小企业、新创企业的上市柜筹资。
此外，金管会主委曾铭宗也表示，〞企业债权债务协商案件自律规范〞将于今年底到期，中小企业主反映希望能够延长至明年6月底，目前金管会正与银行公会沟通，并且同意延长半年。至于期货业者建议扩大发展空间，金管会也正逐渐落实中。
不过，本地报纸也引述金管会官员特别指出，由次目前常被投资人拿来评估获利能力指标EPS(每股纯益)，就牵涉到流通股票面额10台币这数字，这也是因为基础一致才让EPS更具参考价值，若一旦修改，投资人可能必须有一段时间适应。 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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