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亚洲 | 2013年 10月 17日 星期四 08:57 BJT

中国个股：欧菲光拟定向增发募资至多40亿元，以扩大触摸屏产能

路透上海10月17日 - 为三星 供应触摸屏的中国深圳欧菲光科技股份有限公司 计划定向增发募资至多40亿元人民币，以扩充触摸屏及微摄像头的产能，以迎接移动互联网时代对移动终端需求热潮的到来。

公告指出，公司本次拟向不超过十名投资者发行不超过5,000万股，每股发行价格不低于40元。在发行底价基础上，公司将以竞价形式确定发行价格和发行对象，按价格优先原则确定。

募集资金将投向高像素微摄像头模组扩产、中小尺寸电容式触摸屏扩大、液晶显示模组扩产等项目，这些项目投资总额达54.57亿元，拟用募集资金投入40亿元。

欧菲光的触摸屏及微摄像头模组是诸如手机、平板电脑、超级本等移动终端重要组件，公司已与三星、联想 、华为 、华硕 等建立起长期供应商地位。

欧菲光周三收报42.11元，过去一个月累计下跌7.6%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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