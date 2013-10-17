中国个股：欧菲光拟定向增发募资至多40亿元，以扩大触摸屏产能

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透上海10月17日 - 为三星 供应触摸屏的中国深圳欧菲光科技股份有限公司 计划定向增发募资至多40亿元人民币，以扩充触摸屏及微摄像头的产能，以迎接移动互联网时代对移动终端需求热潮的到来。
公告指出，公司本次拟向不超过十名投资者发行不超过5,000万股，每股发行价格不低于40元。在发行底价基础上，公司将以竞价形式确定发行价格和发行对象，按价格优先原则确定。
募集资金将投向高像素微摄像头模组扩产、中小尺寸电容式触摸屏扩大、液晶显示模组扩产等项目，这些项目投资总额达54.57亿元，拟用募集资金投入40亿元。
欧菲光的触摸屏及微摄像头模组是诸如手机、平板电脑、超级本等移动终端重要组件，公司已与三星、联想 、华为 、华硕 等建立起长期供应商地位。
欧菲光周三收报42.11元，过去一个月累计下跌7.6%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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