《香港报摘》--其他报纸重要消息10月17日

*明报：

--前全国人大常委会副委员长兼著名经济学家成思危表示，人民币国际化的大方向不变，自由兑换，资本帐开放及利率市场化会交叉同步进行，估计10年内人民币可完全自由兑换。

--新股毅信控股 首日挂牌收市价较招股价高17%，另一支由创业板转主板挂牌的华彩控股 则挫4.9%。

--金价持续下跌刺激销售，六福 财年第二季香港及澳门零售业务同店增长为30%；黄金产品及珠宝首饰的同店增长分别为56%和10%。

*星岛日报：

--随着流动支付发展，八达通公司计划将八达通储值上限由1,000港元增至3,000港元，无可避免将与现时的信用卡以及最近银行力推的手机钱包作正面竞争。

--由本周至下月最少有10只新股上市，集资共约360亿港元，当中以拟于11月初上市的信达资产管理、重庆银行和徽商银行料成市场焦点。

*苹果日报：

--会德丰 与新世界 合作发展楼盘尖沙嘴柯士甸站The Austin快将开售，有消息指出，该盘仿傚同区楼盘天玺提供双倍印花税（DSD）的八成回赠。

--雅天妮 荣誉主席谢超群落实把其持有的股份，全出售予其弟、公司主席谢海州，资及股份数目为1.838亿股股份，代价为4,802万港元，平均作价0.261港元。

--达芙妮 公布，由于中国7、8月份的天气异常酷热，街边店的人流减少，竞争激烈，以及消费意欲低迷，第三季核心品牌业务同店销售按年跌18.1%。

*东方日报：

--新地 昨发售的九龙站天玺20个单位即日火速沽清，市传个别买家大手连购两至三个，发展商乘势加推第三批35个于周日发售，平均尺价约3.28万港元，再度加价平均约3%。

--香港旅游发展局主席林建岳旗下的丽新发展 投得海洋公园的海洋酒店发展项目，仍要过城市规划委员会一关。有南区区议员则要求海洋公园承诺做好相应配套措施，否则不排除反对发展项目。

*文汇报：

--中国9号健康 宣布，与中国人寿保险(海外)订立五年战略合作框架协议，双方同意建立战略合作关系。预计于今季或明年初合作推出结合保险与健康产业的新产品。

--亚洲水泥 预期截至9月30日止九个月净利按年上升超过150%，因产品销量增加和煤炭成本下降。

*大公报：

--中国罕王 、云南有色、印尼富域公司共同签署了印尼东南苏拉威西红土镍矿项目合作协议，协议约定合资三方将在10年内，共同投资30亿美元，以镍矿资源为依托，建设以镍冶炼、加工产业集群为基础的新型产业园区。（完）

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