澳洲经济指标总览--10月17日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 11月6日 商品及服务收支(亿澳元) 8月 逆差8.15 逆差13.75 出口(较前月) +3% 持平 进口(较前月) +1% +4% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 11月4日 (较前月) 8月 +0.4% +0.1% 就业市场(经季节调整) 就业人口(较前月变动,万人) 9月 +0.91 -1.02 11月7日 全职就业人口(较前月变动,万人) +0.5 -0.24 失业率 5.6% 5.8% 就业参与率 64.9% 65.0% 消费者物价指数(CPI) 10月23日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.4% +0.4% (较上年同期) +2.4% +2.5% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +2.2% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.6% +2.5% 国际贸易价格指数 10月31日 进口物价(较前季) 第二季 -0.3% 持平 出口物价(较前季) -0.3% +2.8% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 12月3日 经常帐收支 第二季 赤字93.5 赤字87.4 商品与服务贸易收支 逆差0.18 顺差1.22 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 12月4日 (较前季) 第二季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.6% +2.5% (完)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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