芝加哥期市：玉米连续第二日微跌，因天气预报显示收成可望加速

投行观点：孩之宝目标价从90美元下调至86--BMO
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 681.25 -0.25 -0.04% -0.66% 669.17 47
CBOT玉米 442.25 -0.50 -0.11% -0.28% 450.56 46
CBOT大豆 1281.25 4.75 +0.37% +1.12% 1314.00 43
CBOT稻米 $15.42 -$0.03 -0.19% -0.42% $15.31 62
美国原油 $102.16 -$0.13 -0.13% +0.94% $104.50 44
汇率
欧元/美元 $1.354 $0.000 +0.01% +0.10%
美元/澳元 0.955 0.000 -0.02% +0.25%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰 审校 李爽/张若琪)
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