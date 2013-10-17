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货币新闻 | 2013年 10月 17日 星期四 09:24 BJT

芝加哥期市：玉米连续第二日微跌，因天气预报显示收成可望加速

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 681.25 -0.25 -0.04% -0.66% 669.17 47

CBOT玉米 442.25 -0.50 -0.11% -0.28% 450.56 46

CBOT大豆 1281.25 4.75 +0.37% +1.12% 1314.00 43

CBOT稻米 $15.42 -$0.03 -0.19% -0.42% $15.31 62

美国原油 $102.16 -$0.13 -0.13% +0.94% $104.50 44

汇率

欧元/美元 $1.354 $0.000 +0.01% +0.10%

美元/澳元 0.955 0.000 -0.02% +0.25%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰 审校 李爽/张若琪)
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