港报社评：港视若因太进取落选，创意产业还可怎发展？--明报10月17日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
行政会议决定增发两个免费电视牌照，落选的香港电视（下称港视）的主席王维基批评黑箱作业。政府拒绝交代理据释疑，个中呈现不公不正之处，更使人惊觉行政会议的决定有惩罚创意和积极进取之嫌；若行政会议的决定反映政府保守因循思维的结果，则创意产业和经济发展如何突破停滞不前局面，是更值得关注的课题。
近日来，苏锦梁的解说虽宛如录音机，但他实际上透露了一些“内情”。
（1）不接受无经验者加入--港视加入电视产业，确实较输蚀，不过，只要王维基聘请有经验的人协助营运，看不到这是港视不能克服的问题。
（2）保护既得利益者--苏锦梁说若增发3个牌照，会对免费电视造成负面影响。反映政府不愿见到新竞争者冲击现有经营者，今次增发牌照，反而是千方百计保护他们。
（3）扼杀创意和进取精神--消息人士表示，港视落选原因是太进取，提出设立30个台。港视设立30个台是否适合，视乎是否有创意和开拓，若大受欢迎，则开到60个台也会有市场。行会的决定，只凭主观判断港视营运模式的成败。
政府扭曲市场保护既得利益者，特别是屍居余气的亚视，取态偏离市场规律，使人忐忑不安。政府引入电视产业竞争者，前提竟然是不接受无经验者加入、保护既得利益者、扼杀创意和进取精神。梁振英2012年上台之前，不少人寄望梁上台可以带来新景象，但今次行政会议增发免费电视牌照的决定，为这种忧疑提供一个非常令人失望的注脚。(A04)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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