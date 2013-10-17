港报社评：港视若因太进取落选，创意产业还可怎发展？--明报10月17日

行政会议决定增发两个免费电视牌照，落选的香港电视（下称港视）的主席王维基批评黑箱作业。政府拒绝交代理据释疑，个中呈现不公不正之处，更使人惊觉行政会议的决定有惩罚创意和积极进取之嫌；若行政会议的决定反映政府保守因循思维的结果，则创意产业和经济发展如何突破停滞不前局面，是更值得关注的课题。

近日来，苏锦梁的解说虽宛如录音机，但他实际上透露了一些“内情”。

（1）不接受无经验者加入--港视加入电视产业，确实较输蚀，不过，只要王维基聘请有经验的人协助营运，看不到这是港视不能克服的问题。

（2）保护既得利益者--苏锦梁说若增发3个牌照，会对免费电视造成负面影响。反映政府不愿见到新竞争者冲击现有经营者，今次增发牌照，反而是千方百计保护他们。

（3）扼杀创意和进取精神--消息人士表示，港视落选原因是太进取，提出设立30个台。港视设立30个台是否适合，视乎是否有创意和开拓，若大受欢迎，则开到60个台也会有市场。行会的决定，只凭主观判断港视营运模式的成败。

政府扭曲市场保护既得利益者，特别是屍居余气的亚视，取态偏离市场规律，使人忐忑不安。政府引入电视产业竞争者，前提竟然是不接受无经验者加入、保护既得利益者、扼杀创意和进取精神。梁振英2012年上台之前，不少人寄望梁上台可以带来新景象，但今次行政会议增发免费电视牌照的决定，为这种忧疑提供一个非常令人失望的注脚。(A04)