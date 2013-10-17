港报社评：坚守联汇不移，向大鳄泼冷水--星岛日报10月17日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
港元挂靠美元的联系汇率，今天庆祝30岁生日。财金高官利用这个机会，回应外间对联汇制度的种种质疑，等如向国际大鳄发出坚守联汇不移的讯息。
金融管理局总裁陈德霖和财政司司长曾俊华，本星期先后发表文章谈论联汇。两文结语用上一模一样的字眼，就是香港“毋须亦无意改变联系汇率制度”，斩钉截铁。
30年前，香港前途中英谈判陷入僵局，港元急剧贬值，当局紧急推出联汇机制。香港顺利过渡后，联汇继续发挥稳定金融的作用，为经济增长作出重要贡献。
联汇机制并非毫无代价，最明显是放弃了以利率作为调节经济的工具。在亚洲金融风暴至沙士肆虐的年头，香港无法透过减息和贬值等“无痛疗法”来对抗通缩和刺激增长，最后还要靠中央透过开放内地民众来港自由行消费“放水”。
当年美国经济影响全球，又是香港主要外贸市场，香港经济走势大致与美国同步。但全球经济格局变化，香港经济不再与美国亦步亦趋，有时甚至背驰。不过，香港作为小型开放的经济体，港元如果“脱钩”自由浮动，汇价容易大幅波动，不利营商。现在人民币逐步走向国际，开始有让港元挂靠人民币的说法，原因是两地贸易量大，经济周期也相近。
港元挂靠人民币确实值得研究，不过现时条件绝不成熟，中央本身都为人民币开放步步为营。港府发出联汇不动如山的讯息，避免重演亚洲金融风暴期间大鳄冲击联汇上下其手。美国退市讯息已经引起部分新兴经济体汇率波动，大鳄会否对港“网开一面”，政府仍须严阵以待。(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选