港报社评：电视发牌被指不公，政府须释公众疑虑--信报10月17日

行政会议决定增发两个免费电视牌照，分别予香港电视娱乐及奇妙电视两家公司，而香港电视网络的申请则未获接纳。港府对于申请者落选的原因始终含糊其辞

从公共政策的角度衡量，今次政府开放免费电视市场的竞争政策是否可以为香港市民优化选择机会，欣赏到更高质素的免费电视节目，并且能够发挥媒体监察政府的功能，无疑是开放政策的核心目标。

政府强调以“循序渐进”的步伐引入竞争，透过限制“市场进入”参与者数目来维持市场秩序，按顾问报告的提议，只增加2个新免费电视牌照；但另一方面，对于目前两家免费电视台和港台所占用的大气电波频谱，却坚持维持现状，此举无使竞争优势向现行经营者倾斜。

究竟香港免费电视市场的规模是否只能容纳4家公司竞争经营，显然有很大争议。电视资讯行业非自然垄断行业，实在不必对“市场进入”的参与者数目作出“事前规限”。当然，假若政府把免费电视牌照数目增加至五个，目前的弱势免费电视台无可避免受到更为凌厉的压力，但这个结果也不代表出现恶性竞争。

锁定市场新进入者的数目，却又不对申请的筛选标准和决策理据公开；而且大气电波的频谱资源继续处于垄断状态，新市场进入者只能通过网络系统传输。行会决策的公平性已受到公开质疑，政府实在须及早清楚向外交代筛选市场准入的标准。

目前开放市场的竞争政策也明显带有局限性，若然连审批发牌结果的筛选标准也“秘而不宣”，必然难以引入真正的竞争者，给市民更多优质电视节目选择沦为空谈。(A02)