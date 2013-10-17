港报社评：评级优待美国，美债长城恐自毁--经济日报10月17日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
美国债务违约危机未解，评级机构惠誉昨将其列入负面观察名单。美国政争不绝，若非依仗金融霸权应早失AAA评级。若美续玩火，美元、美债失独大地位仅迟早问题。
惠誉昨将美国列入负面观察名单。金融市场此时反应不大，底因应有二。
一是周四死线并非真正大限。华府储备料可撑至下周初，且美国政客向来不见棺材不流泪，最新消息称参院已达成协议。
二是美债霸权仍可恃。2008年金融海啸后，环球不是没考虑美元、美债替代品，惟环球的AAA评级国债买少见少，更没产品具美债般的巨大胃纳，故仍难撼动美债霸权。
此反映一不公现实，就是假如美国的政经困局在其他国家上演，这些国家早被降级。惠誉和穆迪续给美国AAA最高评级，无非是相信其赖债风险低，惟美国两年前几乎因政争赖债，现又掀违约危机，两大评级机构的信心是否盲目地高？
然而，投资者对评级机构的举动却不容轻视。因不少主权基金和退休基金的投资策略有严格限制，不会投资少于获两个AAA评级的产品。若美国政争玩出火，评级机构或须抛售美债，添环球金融市场动荡。
且美国政争累经济已成常态，市场对美债的信心正一再受挫。
虽然市场对美债的信任何时才达临界仍难逆料，惟长此下去，信心一日比一日少，逆转仅迟早问题。何况欧元、人民币等正筹谋挑战美元霸权。美国政客若不断玩火，待欧洲与中国解决当前问题，届时美元、美债地位势有被追上的一天。 上述情况虽是漫长过程，不会在短期内出现，惟若时机成熟，市场对美债的信心崩塌，环球金融秩序势改写。(A12)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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