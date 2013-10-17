港报社评：免费电视发牌问题不应政治化--文汇报10月17日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
香港电视网络（“香港电视”）申请免费电视牌照落空，商务及经济发展局局长苏锦梁指出，香港电视的整体竞争力，不及获批新牌的有线的“奇妙电视”及电盈的“香港电视娱乐”。事实上，香港电视市场有限，政府选择引入有经验、有实力的经营者，既回应社会增加竞争的诉求，亦兼顾香港市场的有序发展。不宜将问题政治化，拖慢免费电视多元化的步伐。
政府过去委托顾问公司进行四次研究报告，均认为现时香港市场未能同时容纳五间免费电视台。这意味着需要在三个申请新增牌照者中淘汰一个，以做到既增加新的竞争者，同时避免开放过急。营运一间电视台，并非单单拍剧集那么简单，亦要兼顾时事及资讯等多方面，香港电视与其他两个中选者相比，不论在人力、物力及经验方面，都较为逊色。
香港电视入标竞投，并不等同必然中标。这是体现通过充分竞争的原则，维持市场的公平公正，落选者也不会有任何异议和怨言。参加竞投有落选者是正常商业社会中司空见惯的现象，比赛总有输赢，香港电视在免费电视牌照竞投中失败，应该接受赛果。
任何人都不应将事件政治化，影响新免费电视台开播。再者，如果香港电视透过司法覆核挑战政府增发新牌的结果，官司随时可以拖上两至三年，新批免费电视台只能冻结发展，市民增加免费电视娱乐的愿望落空。政府并未排除未来会再增发免费电视牌照，未来香港免费电视市场引入新竞争者。香港电视未来还是有申请牌照的发展机会。(A04)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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