美国金融：美联储考虑要求持有商品资产的银行提高资本--华尔街日报

路透10月16日 - 华尔街日报周三报导指出，美国联邦储备理事会(美联储/FED)正考虑要求那些持有大宗商品相关资产的银行提高资本，以期让高盛和摩根士丹利这两家前投资银行能够公平竞争，并对商业银行有更多的规范。

该附加资本的要求，可能让高盛 和摩根士丹利 不愿直接投资像是油糟和金属仓库等商品交易基础建设，即使1999年银行法中一条祖父条款似乎允许业者持续致力于这类投资活动。

华尔街日报引述知情人士的报导称，对于该议题尚未有定案。

专家和银行业人士几个月来一直表示，美联储更有可能修改部分和商品交易监管相关的资本要求，而不是寻求禁止从事这类活动。

尽管美联储面对日益高涨的舆论和政治压力，要求其处理十年来不断扩大的实货商品交易，但鉴于1999年的祖父条款允许这两家前投资银行比其同业在这类投资活动上有更大的余裕，使得美联储面临法律上的束缚。

华尔街日报报导，目前尚不清楚附加资本该如何计算，以及其成本多少。

对高盛和摩根士丹利而言，1999年的Graham-Leach-Bliley法案称，控股公司的投资必须是银行总合并资产的5%以下。美联储“可能增加这个比重”。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)