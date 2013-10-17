更新版-中国公开市场：宽资金央行主动变阵停逆回购，控流动在适当水平

* 流动性充裕，央行暂停自7月底来滚动操作的逆回购

* 央行主动变阵旨在将资金控在合意水平

* 监管层对流动性管理的审慎态度不改 (新增交易员评论和更多背景)

路透北京10月17日 - 本周银行间市场流动性充裕，中国央行周四灵活调整公开市场操作方式，暂停了自今年7月底来一直滚动操作的逆回购。交易人士认为，央行的主动变阵旨在将资金“水位”控在合意水平，近期其对流动性管理的审慎态度不改。

业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日将不进行任何操作；据此计算，央行本周净回笼445亿元，结束此前连续两周净投放格局。

“央行会选择先把逆回购停掉，主要是目前银行间流动性很充足，”广发银行金融市场部高级交易员颜岩称“不过一旦暂停了逆回购，估计那就会延续一段时间，毕竟央行很注重政策的延续性，就像当初重启逆回购一样。”

上海一银行交易员表示，这轮逆回购重启以来，只要央行认为市场流动性充裕，其曾向机构表达过希望通过市场解决自身资金缺口的态度。

“没看到逆回购，我手抖着的去刷了央票，不过没有，但是也许正回购就快重启了。”他说。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。

不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，开始对部分已到期的三年期央票进行续发。

继周一小比例续做三年央票后，央行公开市场周二逆回购大幅缩量。鉴于资金面已从长假甫归来的压力中得以恢复，且当日有存款准备金清算退款辅助，面对央行抽水，市场流动性依旧不改向好格局。

央行公开市场上周延续净投放，但明显缩量至330亿元，以部分平滑国庆节前投放的大量资金到期，及缓解月初多数金融机构面临的补缴存款准备金压力。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) 100

(周四) --

央票到期 160

央票到期续做 55

正回购到期 --

逆回购到期 650

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净回笼 445 (完)

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