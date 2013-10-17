港报财经评论：赚钱之神再讲美股--信报10月17日

赚钱之神再讲美股/ 习广思

美国政治僵局未化解，不到最后一分钟，这场政治闹剧都不会结束，过去两次债务上限谈判已作出启示。17日债务上限死线前，市场一时有希望一时又忐忑，但股市表现则明显告诉投资者毋须恐慌。标普500指数早几日回升，逐步消化政治僵局带来的调整，及至昨日各界再对政客发出警告，例如惠誉把美国评级放入负面观察名单；新出炉的诺贝尔经济学奖得主Robert Shiller表示，短暂违约没有大问题，而两党最终会有协议。各方人士都认为不用恐慌。金融市场开始讨论美国可能技术违约，更有金融人士警告，美国一旦出现违约，会较雷曼倒闭出现更大危机。这里所指的违约其实是两码子事件，前者只是一个短暂技术性违约，那是人所共知因政治风波而制造出来的危机；后者所指则是真正的信贷违约。

事实上，美国政府承受不了违约，亦承受不了任何不利债市的事件，否则债息再大幅攀升的话，楼市及消费将随之受到打击，是白宫与联储局都不能承受的。美国两党在第一次债务上限谈判时，最终史无前例地被标普降级，这次会否技术性违约才愿意收手呢？拭目以待，但机会其实不大。港股继续炒作中小型股，投机气氛远大于投资，指数表现乏善足陈，但大市不乏大升大跌股份，延续过去一段时间“炒股不炒市”情况。恒指虽重上23,000点水平，但上升仍乏力，一来外围市场未明朗，二来港股续整固，全日收报23,228点，继续在10天线水平整固，成交额541亿港元，沽空比率8.5%。

近几日港股热炒细价股，颇有一种禾雀乱飞感觉。多番强调港股一个现象是“A股化”，今年A股狂炒创业板，完全是概念股天下，涉及最多的是新产业股份，而香港小型股及创业板股份亦见大幅跑出。博道投资首席经济师孙明春表示，中国内地创业板走势反映投资者很聪明，而且创业板指数有可能继续上升，投资者不用过早避开；其中很多是涉及中国促进新经济发展的政策，新能源汽车、智能电视╱手机、云端、软件开发、电子商务、微信等代表新产业、新技术、新生活方式。港股投机气氛持续，但要发掘投机机会，最重要是看哪些概念当道，科网股绝对是首选，部分科网股整固后再转强，网龙 上周首先回升，金蝶 、中芯 亦上扬。(B03)

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美元后市个别发展/ 苏子

相信目前仍然僵持不下的美国债务谈判问题可望在今天获得解决。不过，问题解决后是否意味美元整体走势可以就此强力反弹？美元兑各主要货币作个别发展的可能性较高。美元兑日圆应不难向上突破近期的争持区，出现较明显升势；但兑欧洲货币如欧罗及商品货币如澳元，却未必能向上作出重大突破，原因与联储局新任主席耶伦较大机会继续保持目前的超低利率环境一段较长时间有关。此外，目前市场已没有兴趣再翻炒欧债危机，反而却注视到欧洲的资产价格过去数年因欧债危机困扰而出现大落后的炒作机会，故一旦市场上的大量便宜资金开始涌进欧罗区寻宝，相信对欧罗定会构成明显的支持力；至于非欧罗区的英镑相信亦会跟随欧罗的强势走高。

即使目前美国的债务上限僵局得到解决，欧罗兑美元及英镑兑美元掉头回落的可能性并不高，反而提防市场利用耶伦的鸽派货币政策立场伺机把美元继续推低，以破坏美汇指数目前在日线图上所呈现的小型头肩底利好形态。至于商品货币如澳元，则较受中国经济因素的好坏影响。目前中国经济已平稳增长，市场预料可以保着7.5%不破，不会出现硬着陆，故对商品货币将构成一定支持力。所以即使日前澳洲央行公布的本月议息纪录显示，央行对未来进一步减息持开放态度，但澳元兑美元并未被市场伺机推低，反而更突破上月的0.9528高位及20天保历加通道的0.9522顶部阻力，创4个月的0.9548新高水平。

相信在美元个别发展下，日圆表现将较差，欧罗以至澳元却有较佳表现，故投资者若入市建立欧罗或澳元长仓，所沽出的货币选择日圆，应较美元有较佳的回报。最近数个交易天，美元兑日圆在100天SMA附近遇上较严峻阻力，未能顺利走高，稍后若能成功克服并于9月27日的99.04高位以上收市，预料届时日圆整体走势可望明显转弱。(B10)