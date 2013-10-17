港报财经评论：百货并购热，可以烧冷灶--经济日报10月17日

百货并购热，可以烧冷灶/ 林瑞芬

看淡的投资者昨放冷箭，恒指跌0.46%至23,228收市；但成交额低企541亿港元。冷箭非剧毒，仍待美国两党决定，及A股表现指引定港股去向。美国国会两党在最后限期前还在讨价还价之际，美众议院周二延后提高债务上限投票，国际评级机构惠誉将美国的AAA评级置于负面观察名单中，表面是唱淡，实际又是政治手段技巧，以压迫共和党快快妥协，不然成千古罪人，得失选民。今次将美债上限问题涉入政治谈判，玩火，是有过火机会，希望最终在最后一刻能大步?过，不然黑天鹅真是满天飞。恒指受制于23,500中期关键阻力，但又不失50天线现近22,600，争持之势仍明显。游资继续玩乐个股，昨日爆升的有线宽频 ，获发新免费电视牌照冲喜，曾暴升2.13倍至1.47港元，最终收1.2港元，升1.55倍。同获免费电视牌照之盈科 旗下香港电视娱乐就只升4.6%。失意的香港电视 就不用说了，插水33%。

有线宽频这样升，不排除两个可能性：一是接货者极看好其前景，其实不大看好，有线宽频预计未来6年投资超过10亿港元，回本期怕且不会这么快。炒到这么高，更有可能是配股集资。且看近月，配股集资的多集中细、中价股，发现虽有些是折让批股，折让也深度，但股价居然不跌反升，如汉传媒 折让17.6%，以每股0.061港元配股，昨日劲扬16%。顺风光电 亦以每股2.8港元，折让高达39%配新股集资总额11.2亿港元，但昨亦升11%，未为大折让配股只吓窒。凯升 话将配股集资，昨都升17%。

香港电视股价劲碌，在十大跌幅榜也留意到只青蛙王子 也跌25.7%，查究原因是沽空机构浑水GLAUCUS质疑青蛙王子实际销售额偏低，浑水有得意之作中金再生 在前，投资者都惟有避忌青蛙王子三分，搞到青蛙王子中午停牌以望投资者冷静一下。中国内地超市及百货业正处于生死边缘，一是选择并购壮大，一是选择向互联网结合打出新出路。两条路都有人行，并购则是近期较活跃行动，之前华润创业 则公布与Tesco筹组合资企业主要于大中华通过从事经营大卖场、超级市场、便利店、现购自运业务、酒类专卖门店，进行多种类零售业务。(B05)

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中央整顿， 钢铁水泥业有转机/ 余少文

中国内地股市下跌，中资股好不了多少，但国务院发出指导文件，要在5年内化解钢铁、水泥等5个行业严重产能过剩问题，预期相关行业盈利将逐步改善，龙头企业可受惠行业整顿。A股昨下挫，上证综合指数跌穿2,200点，国企指数则跌穿牛熊分界线，全日跌41点或0.4%，收报10,629点，虽然录得“四连阴”，但成交额降至90亿港元；红筹指数跌30点或0.7%，收报4,546点，成交额33亿港元。国务院发布《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶等5个行业进行整顿，规划5年内化解该5大行业严重产能过剩的路线图。表面上对行业会带来震荡，但中期对龙头企业有利，因为行业会出现并购和减产，鞍钢股份 、安徽海螺水泥 、中国铝业 等，反而值得留意。

中国过去多年都表示要整顿产能过剩行业，因为涉及地方利益，成功与否见仁见智，但今次的指导意见明确指出，化解产能严重过剩矛盾工作列为落实地方政府主体责任，又对违法规建产能严重过剩行业项目监管不力的，按国家有关规定追究相关责任人的责任，并把其列入地方政府政绩考核指标体系。由于涉及地方官员升迁问题，或可迫使地方政府落实整顿。其实，官方文件透露，截至2012年底，钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶的产能利用率分别为72.0%、73.7%、71.9%、73.1%和75.0%，明显低于国际通常水平，令这行业利润大幅下滑，更甚是这些产能过剩行业仍有一批在建、拟建项目，将会加剧过剩问题，最后会令行业亏损面扩大、银行不良资产增加等。故未来5年会重质不重量，禁建新增产能项目，全面清理整顿，淘汰和退出落后产能，推进企业兼并重组，扩大国内外需求等。

虽然指导意见并没有太大新意，但如中金公司报告指出，十二五规划原要淘汰炼钢产能4,800万吨，截至今年底可完成淘汰4,446万吨，可在2014年即提前一年完成目标；指导意见要求5年后压缩钢铁产能总量8,000万吨以上，如计入十二五规划的淘汰产能数量，则钢铁行业有望较其他4个行业更早达到中国要求，从而令产品提早改善供求关系。(B03)