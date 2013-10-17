台湾货币市场：短率仍稳于低位，外资料续汇入令资金续在高水位

* 短率仍稳于近期的低位

* 单日准备数字虽大，但仍在今年平均水位之下

* 台币仍趋升，外资料持续汇入令台币资金充裕

记者 高洁如

路透台北10月17日 - 台湾银行间短率周四仍旧稳于低位。银行资调人士表示，市场资金仍旧非常充裕，上日单日银行的超额准备达百亿台币以上，显示资金宽裕，需求不高。

尽管不少资金调度人士表示，10月以来央行的当日冲销力道一直不弱，似有稍稍收紧流动性的意味。不过一位中央银行不愿具名的官员表示，央行的收受力道仍然依据市场准备货币的多寡来回收，目标要达到适度的货币总计数，因此观察央行冲销力道的时间，至少必须持续一个提存期才会准确。

今年以来，台湾银行业平均每日超额准备数字一直维持在200-300亿台币的水位，变化不大。

“本来央行收的都蛮乾净的，不过昨天留下比较大的超额准备，”一位本地大型银行资金调度人士说。

此外，银行业人士也说，近期外资持续汇入台湾，致使外商银行的资金相当充足，由于外商银行积极拆出，也令本地银行的资金水位相当充足。

证交所数据显示，上日为止，外资及陆资已连续10日买超台股，累积买超金额达478亿台币。9月全月外资共买超台股达到1,210亿台币。

本地时间12:05时：

**台币兑美元 走升6.7分报29.393。

**台股 升0.53%，报8,376.18点；成交量 报563.42台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收在0.387%。今日区间暂在0.295-0.390%，上日在0.295-0.40%；一周拆款利率暂在0.38-0.420%，上日在0.380-0.430%。

**初级市场发票利率仍在低位**

短票市场方面，今日台电和中油亦在初级市场标售短票，其得标利率水准均大致稳于日前的低位，这也显示了银行资金充裕、无适当配置的情况。

其中，一位大型票券商交易员表示，银行进场买票的意愿还是很高，尤其是周四的发票量并不多，因此利率多能维持在区间的低位。而即便明日是周五，临近周末，发票量将上扬，不过预估利率也还是会维稳在区间的低位。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.64-0.65%，大致同于上日。

今日央行存单到期金额75.8亿台币，存单发行金额待今日稍晚公布。 周五存单到期金额95亿。

拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为111亿台币，累计超额准备为339亿，加计前期1%的超额准备为1,155亿台币。

**债券RP利率稳于上日**

债券市场附买回(RP)成交利率与上日大致相同。市场调度人士指出，今日投信仍有赎回与进钱不均的状况，但因寿险业钱多，对市场资金供应稳定，利率大致不变。

市场交易员指出，今日市况平稳，不过公司债券源益发短缺，主要因在第四季公司债的发行一向偏少，券源亦难以有效补充。一般而言，公司债发行旺季落在每年的第二季至第三季间。

“因为投信最近赎回的变动情形比较大，本周央行存单到期量又少，我们利率也不敢乱动。”一证券商交易员说。

此外，交易员也指出，在平静市况中跨月承作的交易增加，但因市场预期短率短期难有回升空间，因此跨月利率相较月内利率并无不同。

证券商的公债和公司债附买回利率与上交易日雷同；10天期公债的附买回利率区间在0.59-0.60%，少数成交在0.58%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，和上日相同。