更新版-《综述》美国参议院通过债务协议，下一步是众议院投票

“他只是说，我们应该养精蓄锐以图他日再战，我们都需要出去投赞成票，”加州共和党众议员Devin Nunes称，他原本就反对共和党同僚们迫使政府关门的策略。

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有关奥巴马健保案的争端很快就延烧至举债上限，令美国面临债务违约的危险。国际金融机构警告，若美国违约可能导致该国重回衰退并引发全球经济灾难。

“尽管股市在走高，但这是正在发生的真实历史事件，因此还存在犹豫和担忧情绪，”Lek证券的销售与交易主管Frank Davis称。

“我们看到交易不是十分活跃，这是因为在不知道会发生什么的情况下很难进行投资。”

道指 和标普500指数 周三收高近1.4%。

惠誉周二警告称可能下调美国的AAA主权债信评等，指因美国各党在上调联邦债务上限问题上采取政治边缘政策。