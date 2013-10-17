金属期市：伦敦期铜触及两周高位，因美国接近达成债务协议

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
上海期交所主力1月期铜 合约涨0.63%报每吨52,530元人民币。
美国参议院周三通过议案以避免政府违约并恢复联邦机构运作，并将议案提交给众议院寻求最后通过。该议案将为联邦政府提供新拨款，以结束10月1日来政府部分关闭的状态。
美国总统奥巴马周三称，将在议案送达白宫后的第一时间签署，以恢复政府运作和避免债务违约。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三发布的褐皮书显示，美国经济在9月至10月初期间继续以温和至适度的步伐扩张。这份报告提供了自政府部分停运导致多数数据暂停公布以来，最全面的经济形势更新。
芬兰负责管理国有资产的部长称，矿业公司Talvivaara 及获得国家投资的企业应自行对市场力量做出回应，不要过度仰赖政府支持。(完)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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