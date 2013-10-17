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亚洲 | 2013年 10月 17日 星期四 09:47 BJT

金属期市：伦敦期铜触及两周高位，因美国接近达成债务协议

上海期交所主力1月期铜 合约涨0.63%报每吨52,530元人民币。

美国参议院周三通过议案以避免政府违约并恢复联邦机构运作，并将议案提交给众议院寻求最后通过。该议案将为联邦政府提供新拨款，以结束10月1日来政府部分关闭的状态。

美国总统奥巴马周三称，将在议案送达白宫后的第一时间签署，以恢复政府运作和避免债务违约。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三发布的褐皮书显示，美国经济在9月至10月初期间继续以温和至适度的步伐扩张。这份报告提供了自政府部分停运导致多数数据暂停公布以来，最全面的经济形势更新。

芬兰负责管理国有资产的部长称，矿业公司Talvivaara 及获得国家投资的企业应自行对市场力量做出回应，不要过度仰赖政府支持。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/李爽 审校 于春红/张若琪)
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