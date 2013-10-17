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亚洲 | 2013年 10月 17日 星期四 09:44 BJT

****《港报快速浏览》--10月17日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：港视若因太进取落选，创意产业还可怎发展？--明报                    
 港报社评：坚守联汇不移，向大鳄泼冷水--星岛日报                              
 港报社评：电视发牌被指不公，政府须释公众疑虑--信报                          
 港报社评：评级优待美国，美债长城恐自毁--经济日报                            
 港报社评：免费电视发牌问题不应政治化--文汇报                                
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：赚钱之神再讲美股--信报                                        
 港报财经评论：百货并购热，可以烧冷灶--经济日报                              
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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