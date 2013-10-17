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亚洲 | 2013年 10月 17日 星期四 09:52 BJT

《汇市简讯》美元遭遇少量卖盘，因美国达成债务协议

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* 有少量美元卖盘，因美国债务协议获参议院通过。奥巴马周四将发表讲话

* 标普股指期货上涨0.06%，日经指数涨1.26%，澳洲指标AXJ股指涨0.41%

* 动力线和短期移动均线交叉--20日波林线决定交投区间

* 纽约市场交投区间1.3472/1.3567是初始支撑/阻力位 (完)

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