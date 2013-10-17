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亚洲 | 2013年 10月 17日 星期四 10:07 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元触及四个月高点，美国有望即将结束财政僵局

澳元贸易加权汇率 追平本周触及的四个月高位72.6。

澳元兑美元两周内上涨逾2%，部分因为预期美联储不会很快削减大规模购债计划。

市场认为澳洲央行的降息周期已经告终，亦提振澳元。

澳元 在0.9552原地踏步，之前一度攀至0.9574，为6月以来高位。交易员指在0.9600之前存在卖盘，下一道关键阻力位在6月13日高位0.9665。

“在美联储缩减刺激规模的谈论重新出现之前，澳元都将保持在这些极高水准，”一欧系银行驻新加坡的交易员预测，美联储最早在11月将会开始讨论降低刺激规模。

澳元/日圆 最高升至94.46，自9月低点以来已经上涨超过3日圆。

新西兰元 亦录得稳健涨势，因美国财政僵局看来即将结束。

新西兰元在隔夜市场升至四个半月高点0.8447美元，最新报0.8436。

风险人气改善令新西兰元/日圆 攀升，持于一个月高位83.35日圆附近，过去一周涨幅有2.5%。(完)

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