《全球主要央行动态》--10月17日

以下所列为上周四下午至本周四上午(10月10日-17日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三发布的褐皮书显示，美国经济在9月至10月初期间继续以温和至适度的步伐扩张。这份报告提供了自政府部分停运导致多数数据暂停公布以来，最全面的经济形势更新。

美国达拉斯联储总裁费希尔周二表示，美国“不计后果的”财政政策可能迫使美联储本月维持货币政策不变。费希尔是美联储内部批评购债计划的官员之一。货币政策强硬派费希尔称，财政僵局意味着，在10月29-3 0日的政策会议上，他也很难主张缩减购债。

美国旧金山联邦储备银行周二公布的一份研究报告显示，美国失业率可能会进一步降低，未来六个月降幅可能加快。这一鼓舞人气的前景支持美联储减轻货币政策踩油门的力度。

据政策会议记录显示，美联储上月意外维持经济刺激措施不变，决策者做出这个决定的过程“相对艰难”，记录还显示决策官员仍然广泛支持今年缩减购债。

**欧元区**

欧洲央行管委会成员、德国央行总裁魏德曼在接受路透专访时表示，认为目前欧央行无需向银行发放新的长期贷款，不会只因为市场利率上升就实行该举措。

欧洲央行执委亚斯穆森周三表示，欧洲央行(ECB)仍有降息或采取非常规措施的空间，包括向银行业提供更多长期贷款。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，正在密切关注货币市场利率，准备在其升得过高时采取行动。德拉吉还表示，欧洲央行亦在寻找方式，以确保低利率能惠及所有欧元区国家。

欧洲央行管理委员会委员柏尼齐表示，如有必要，欧洲央行已准备好实施负存款利率，但他警告说此举可能带来负面影响。

**英国**

英国央行上周四一如预期维持货币政策不变，宣布利率和公债购买计划均无变动，在失业率依旧处于高位的情况下继续致力于维持利率稳定。

英国央行下任副总裁CUNLIFEE称，前瞻性指引缓解了过早预期货币政策收紧的风险，利率突然正常化可能威胁金融稳定。其还表示，欧洲央行还有很多应对未来冲击的工具，中期内保持通胀预期受控至关重要，尽管通胀在较长时间内偏离目标 。

英国央行首席经济学家戴尔在周三刊出的一篇演说中指出，英国经济已经回升，最新数据显示目前以年率3-4%的速度成长。但戴尔强调，经济产出整体水位仍较危机前的峰值低约3%，同时离央行升息仍有一段距离。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔周二表示，多国央行提出长期维持利率稳定的承诺，有推高通货膨胀预期的危险。

**中国**

中国9月明显高于预期的新增贷款，引起了央行的关注。央行周三明确表态，近期贷款增速相对较快，货币信贷扩张的压力仍然较大。分析人士相信，央行此番喊话意在强调将维持中性偏谨慎的货币政策取向，告诫各家银行要严控贷款增速。

**澳洲**

澳洲央行10月1日会议记录显示，央行再度对进一步降息持开放态度，但暗示不会立即行动，因已有大量政策刺激举措就位。澳洲央行重申上月会议时的立场：“委员们认为，央行应该既不关闭进一步降息的大门，也不暗示有立即降息的意图。”

**其他**

韩国央行上周四下调2014年经济成长预估，但重申韩国牢牢地处在复苏道路上，即便面临美国财政僵局可能带来的风险。央行决定维持利率在2.50%不变后，总裁发表乐观言论，称韩国经济展示出稳步改善。

新加坡金管局本周一如预期维持偏紧的货币政策立场不变，允许坡元“温和逐步”升值，指因劳动力市场吃紧带来通胀压力。

泰国央行周三维持指标利率在2.50%不变，仍认为这个水平低得足以帮助经济摆脱衰退。泰国央行称此利率水平仍然适宜。经济在4-6月季度虽温和衰退，但央行称正在企稳，只是比预期中进步得慢。