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亚洲 | 2013年 10月 17日 星期四 10:09 BJT

日本股市：日经指数升至三周高位，受美国政情进展激励

路透东京10月17日 - 日本股市日经指数周四连续第七日上涨，并触及三周高位。此前美国总统奥巴马表示，一旦国会通过的协议送到白宫，他将在第一时间签署同意，让政府恢复运作并避免债务违约。

日经指数 上涨1.1%至14,622.76点，稍早时触及9月27日以来最高的14,664.22点。日经指数在14,606.66点上方交投，此处为其5月高点至6月低点的61.8%回档位。

“投资人对于终可为心中那块大石头落地而感到高兴，”大和分析师Yoshiyuki Kondo说。

但他表示日经指数过去六已涨了613点，或4.4%，短线可能出现修正。

尽管短线有修正可能，但有些分析师说日经指数几周后可能就升穿15,000点。

野村证券分析师Jun Yunoki说，美国财政僵局化解之后，10月底将开始的日本企业财报季，有可能大幅改善市场信心。(完)
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