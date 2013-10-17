日本股市：日经指数升至三周高位，受美国政情进展激励

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透东京10月17日 - 日本股市日经指数周四连续第七日上涨，并触及三周高位。此前美国总统奥巴马表示，一旦国会通过的协议送到白宫，他将在第一时间签署同意，让政府恢复运作并避免债务违约。
日经指数 上涨1.1%至14,622.76点，稍早时触及9月27日以来最高的14,664.22点。日经指数在14,606.66点上方交投，此处为其5月高点至6月低点的61.8%回档位。
“投资人对于终可为心中那块大石头落地而感到高兴，”大和分析师Yoshiyuki Kondo说。
但他表示日经指数过去六已涨了613点，或4.4%，短线可能出现修正。
尽管短线有修正可能，但有些分析师说日经指数几周后可能就升穿15,000点。
野村证券分析师Jun Yunoki说，美国财政僵局化解之后，10月底将开始的日本企业财报季，有可能大幅改善市场信心。(完)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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