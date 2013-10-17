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亚洲 | 2013年 10月 17日 星期四 10:08 BJT

台湾债市：五年券殖利率早盘走跌，随美债反应美国财政问题有解

路透台北10月17日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周四早盘殖利率走低，美国传来参议院通过债务协议方消息，引领美债殖利走低，台债开盘后亦跟进。不过五年债在1.14%附近遭遇解套卖压，交易员料该券殖利率跌势或趋缓。

交易员指出，美国指标10年债在亚洲早盘殖利率已跌至2.65%附近，台湾五年债一早跳空跌破得标利率1.15%后，直接在1.14%附近热络交投。由于市场预期接下来美国公布的经济数据不致太好，QE(量化宽松)退场时序亦可能延后，市场气氛偏多。

〞现在殖利率就是缓下了，台湾的经济不好，今年年底也不可能升息。〞一位外资银行交易员表示。

交易员指出，在1.15%跌破后，殖利率却回升不易，下方则待卖压逐步消化，目前看来可能1个基点、1个基点反应，并待美国9月非农就业数据的公布。

部分美国国库券收益率(殖利率)周三从五年高位回落，此前美国议员看来很可能达成协议，将举债期限延后至明年2月。指标10年期公债 价格周三上涨14/32，收益率报2.68%，低于在美联储意外公布维持购债规模不变前的3.00%。

观察市场最新动态：

* 五年期公债殖利率早盘走低，1.14%附近考验多空攻防

* 多方略占优势，但亦有卖盘及放空部位

* 交易商一早作价10年券102/10 殖利率走低，带动五年券跌势

* 此后将回归经济数据，9月及10月相继发布的非农数据为最重要

* 五年券交易量有效放大，关注尾盘变化

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/11：1.12-1.15%

本地时间10:03时最新报价：

* 102/11期公债发行前交易殖利率跌1.64基点报1.1396%。

以下为最新相关报导链接：

* 美国政经：总统奥巴马称将立即签署议案，恢复政府运转并提高债务上限

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* 美债周四展望：公债因债务协商进展而上涨，关注达成协议后数据面 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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