台湾个股：台积电估第四季合并营收季减10%，因高端智能手机需求疲软

路透台北10月17日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周四表示，预估第四季合并营收在1,440-1,470亿台币，较第三季的1,625.77亿衰退约10%，因高端智能手机需求疲软及库存调整。

台积电并预估第四季毛利率将在44-46%，上季为48.5%；第四季营利率约为32-34%，上季则为36.7%。该公司同时称，预估今年半导体产业成长率为4%，原预估为成长3%。