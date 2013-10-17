台湾个股：台积电估第四季合并营收季减10%，因高端智能手机需求疲软

投行观点：孩之宝目标价从90美元下调至86--BMO
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路透台北10月17日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周四表示，预估第四季合并营收在1,440-1,470亿台币，较第三季的1,625.77亿衰退约10%，因高端智能手机需求疲软及库存调整。
台积电并预估第四季毛利率将在44-46%，上季为48.5%；第四季营利率约为32-34%，上季则为36.7%。该公司同时称，预估今年半导体产业成长率为4%，原预估为成长3%。
该公司稍早公布，第三季净利为519.5亿台币，较上年同期的493.8亿成长5.2%，较上季的518.08亿成长0.3%。
台积电今日收盘涨0.94%，报107.0台币；大盘加权股价指数 则是收高0.51%。(完)
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参看台积电相关新闻,请点选 (记者 詹颖頣; 撰写 董永年; 审校 张喜良)
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