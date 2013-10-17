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亚洲 | 2013年 10月 17日 星期四 10:36 BJT

台湾汇市：台币/美元早盘实质交投略升，因美国有望结束财政僵局

路透台北10月17日 - 台币兑美元 周四早盘实质交投略走强。美国有望结束财政僵局支撑了风险胃纳，台币一早跟随亚洲货币走扬，不过外资有买有卖，海外NDF折价幅度也略缩小，使得台币基本上并未脱离在29.400上下震荡的格局。

汇银人士指出，今早台股上涨以及出口商卖汇，对台币也产生了助涨的效果。不过台币短线累积涨幅不小，市场预期央行料将守稳29.30关卡，使得场上观望气氛略浓。

今日盘初台币兑美元主要交投在29.380-29.400。上交易日台币兑美元实质交易区间在29.385-29.420。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日缩小，当地时间10:25，美元/台币指标一个月期 报价约在29.303/317间，上日收盘在29.285。

本地时间10:26时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升6分报29.397。

交易员观察市场最新动态：

* 台币走势不若韩元强，有外资获利了结，但也有汇入。

* 观察台股涨幅是否进一步扩大，接近5月中前波高点压力不小。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.35-29.45

最新相关报导链接：

* 美国政经：总统奥巴马称将立即签署议案，恢复政府运转并提高债务上限

* 《焦点》英国对汇市操纵行为展开正式调查，香港金管局亦开始过问

* 《综述》中国信贷反弹引央行关注，或动用数量型工具维持中性基调 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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