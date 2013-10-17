台湾汇市：台币/美元早盘实质交投略升，因美国有望结束财政僵局

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透台北10月17日 - 台币兑美元 周四早盘实质交投略走强。美国有望结束财政僵局支撑了风险胃纳，台币一早跟随亚洲货币走扬，不过外资有买有卖，海外NDF折价幅度也略缩小，使得台币基本上并未脱离在29.400上下震荡的格局。
汇银人士指出，今早台股上涨以及出口商卖汇，对台币也产生了助涨的效果。不过台币短线累积涨幅不小，市场预期央行料将守稳29.30关卡，使得场上观望气氛略浓。
今日盘初台币兑美元主要交投在29.380-29.400。上交易日台币兑美元实质交易区间在29.385-29.420。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日缩小，当地时间10:25，美元/台币指标一个月期 报价约在29.303/317间，上日收盘在29.285。
本地时间10:26时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升6分报29.397。
交易员观察市场最新动态：
* 台币走势不若韩元强，有外资获利了结，但也有汇入。
* 观察台股涨幅是否进一步扩大，接近5月中前波高点压力不小。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.35-29.45
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* 《综述》中国信贷反弹引央行关注，或动用数量型工具维持中性基调 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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