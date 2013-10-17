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货币新闻 | 2013年 10月 17日 星期四 12:04 BJT

全球经济：美国达成上调债务上限的协议令全球免于潜在灾难--世行行长

路透10月17日 - 世界银行行长金墉周四称，美国达成上调债务上限的协议，令全球经济免于一场潜在的灾难。(完)
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