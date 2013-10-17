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亚洲 | 2013年 10月 17日 星期四 10:49 BJT

印度经济：世界银行下修印度2013/14财年成长率预估至4.7%

路透新德里10月16日 - 世界银行将印度本财年度经济成长率预估由6.1%大幅下调至4.7%，称制造业和投资大幅放缓，且企业信心不佳。

世界银行在周三公布的报告中称，“高通胀率、经常账赤字扩大、且卢比贬值造成财政收支平衡的压力”，是可能阻碍印度成长的因素。

“经济活动料在2014财年度下半年升温，但经济复苏速度可能会受到印度当前的疲弱因素所影响，”世界银行在India Development Update报告中称。

在六个月前发布的报告中，世界银行预期印度成长加速，因会受到国内活动升温带动，但这预期并未实现。

最新的报告预估，始于明年4月的印度2014/15财年经济成长率将升至6.2%。

国际货币基金组织(IMF)上周将印度2013年经济成长率预估下修至3.8%，2014年成长预估为5.1%。(完) (编译 王冠中; 审校 石冠兰)
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