印度经济：世界银行下修印度2013/14财年成长率预估至4.7%

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透新德里10月16日 - 世界银行将印度本财年度经济成长率预估由6.1%大幅下调至4.7%，称制造业和投资大幅放缓，且企业信心不佳。
世界银行在周三公布的报告中称，“高通胀率、经常账赤字扩大、且卢比贬值造成财政收支平衡的压力”，是可能阻碍印度成长的因素。
“经济活动料在2014财年度下半年升温，但经济复苏速度可能会受到印度当前的疲弱因素所影响，”世界银行在India Development Update报告中称。
在六个月前发布的报告中，世界银行预期印度成长加速，因会受到国内活动升温带动，但这预期并未实现。
最新的报告预估，始于明年4月的印度2014/15财年经济成长率将升至6.2%。
国际货币基金组织(IMF)上周将印度2013年经济成长率预估下修至3.8%，2014年成长预估为5.1%。(完) (编译 王冠中; 审校 石冠兰)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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