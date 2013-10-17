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亚洲 | 2013年 10月 17日 星期四 10:48 BJT

台湾股市：早盘因美国达成债务协议而上扬，台积电在发布业绩前走高

此外本地媒体周四报导称，苹果 将在10月22日发布新的iPad 5。苹果零部件供应商股价涨势明显。锴胜控股 上扬2.5%，手机照相镜头生产商大立光 升1%。

金融保险类指数 微涨0.1%。据本地媒体报导，台湾五大寿险商1-9月的获利较上年同期飙升88%。(完)
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