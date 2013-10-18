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货币新闻 | 2013年 10月 18日 星期五 16:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--10月18日

路透伦敦10月18日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜          497,500          -2,825
    锡           12,935             +50
    铅          232,825            -200
    锌        1,061,025          -4,825
    铝        5,415,675          -7,250
    镍          230,040            +228
    铝合金       61,280             -40
    NASAAC      105,660            -540
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
      
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品   库存数据       库存分布                品种   库存数据         库存分布
 种                                                                  
 铜   MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>      铅     MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>      锡     MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合   MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                             金                      
 镍   MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA  MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 田建华; 审校 艾茂林)
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